Представитель SAP CIS: SOCAR поддерживает государственную политику Азербайджана по цифровизации экономики

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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) поддерживает государственную политику Азербайджана по цифровизации экономики.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель генерального директора компании SAP CIS Дмитрий Пилипенко на форуме SAP Energy в Баку.

"Мы недолго думали о том, где мы проведем международный саммит, посвященный современным технологиям в нефтегазовой промышленности. Было несколько причин. Первая причина - Азербайджан, как родина нефтедобычи. В середине XIX века в Азербайджане была пробурена промышленным способом первая в мире скважина. В то же время, компания SOCAR - инновационный лидер в использовании современных технологий, привлекает бизнес-партнеров из стран СНГ для того, чтобы поделиться опытом и обменяться мнениями. SOCAR также поддерживает государственный курс Азербайджана по цифровизации экономики", - сказал представитель SAP.

Он напомнил, что SOCAR и SAP сотрудничают уже более 10 лет: "Наша компания постоянно внедряет новые технологии, которые мы можем предложить SOCAR. Мы ставим две цели на форуме в Баку. Прежде всего, SAP заинтересована в том, чтобы поделиться своим видением цифровизации отрасли, а также рассчитывает на тесное общение компаний между собой. При поддержке SOCAR на форуме присутствуют представители таких компаний, как "Газпром", "Газпром нефть", "Лукойл", "КазМунайГаз" и "Белоруснефть". Я думаю, коллегам есть что обсудить и найти точки соприкосновения".