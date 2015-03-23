Представитель ОПЕК: Нефть больше не будет продаваться за 100 долларов за баррель

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Представитель Саудовской Аравии в ОПЕК Мухаммед аль-Мади считает, что цены на нефть не вернутся к отметке 100 долларов за баррель, поскольку это будет невыгодно основным поставщикам.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, по его словам рост цен до 100 долларов за баррель приведет к возвращению на рынок продавцов дорогостоящих энергоносителей, в частности, продавцов сланцевой нефти, которые выигрывали от высоких цен.

Саудовский представитель в ОПЕК также отметил, что картелю выгодно не контролировать нефтяные цены, а сохранять равновесие на рынке. «Именно рынок должен определять цены и указывать на уровень спроса и предложения», — добавил он.