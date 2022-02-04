Представитель министерства: Сегодняшнее заседание ЮГК - это начало нового этапа

Сегодняшнее заседание Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) является началом нового этапа в развитии проекта.

Сегодняшнее заседание Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) является началом нового этапа в развитии проекта.

Как сообщает Report, об этом сказала советник министра энергетики Замина Алиева.

По ее словам, представительство Европейского союза (ЕС) в составе двух комиссаров, участие около 20 стран и компаний свидетельствует о большой заинтересованности в развитии проекта со стороны Запада.

Напомним, что сегодня в Баку состоится 8-е заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору. На мероприятии ожидается участие комиссара Еврокомиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон, комиссара ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели, высокопоставленные представители США, Великобритании, Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Албании, Хорватии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Украины и Туркменистана.

На мероприятии также примут участие представители энергетических компаний BP, BOTASH, TPAO, TANAP, TAP, SNAM, Fluxys, ICGB, Romgaz, SACE, SGC, Enagas, Uniper, TotalEnergies, Equinor, LukOil, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и других структур. Ожидается, что на заседании Консультативного совета в этом году также примут участие представители компании ACWA Power, Саудовская Аравия, и компании Masdar, ОАЭ.

В рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору состоится 8-е заседание министров “Южный газовый коридор: достижения и перспективы – расширение Южного газового коридора в направлении новых энергетических рынков, включая страны Западных Балкан” и пленарные сессии на тему “Энергетический переход – от углеводородного топлива и мер по сокращению выбросов метана к углеродной нейтральности: пути, вызовы, графики”.

В конце мероприятия планируется проведение пресс-конференции по итогам 8-го заседания министров.