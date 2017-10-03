Представитель министерства энергетики принял участие в обсуждении нового проекта соглашения между Азербайджаном и ЕС

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Брюсселе (Бельгия) прошел очередной раунд переговоров по части нового проекта соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом (ЕС), касающейся сферы торговли, инвестиций, энергетики. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства энергетики Азербайджана.

В сообщении говорится, что в обсуждениях приняла участие старший консультант отдела правовых отношений министерства Айгюн Алиева. На мероприятии проведен широкий обмен мнениями вокруг таких разделов проекта соглашения, как "Торговля и устойчивое развитие", "Энергия и сырье", "Торговля товарами" и "Технические препятствия в торговле".

Впервые состоялась презентация раздела проекта "Энергия и сырье". На презентации рассмотрены положения, выдвинутые структурой в отношении вопросов экспортных цен на сырье и товары, транзита, привлечения третьих сторон к энергетической инфраструктуре Азербайджана, создания независимого регулирующего органа.

По информации, в ходе обсуждений была подчеркнута необходимость изучения энергетического рынка Азербайджана. В заключении принято решение о проведении в октябре видеоконференции в продолжение обсуждений.