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Представитель китайской компании: Шуша становится все красивее по мере восстановления

Представитель китайской компании: Шуша становится все красивее по мере восстановления Шуша - удивительно красивый город, который становится еще прекраснее с каждым днем благодаря масштабным восстановительным работам.
Энергетика
17 января 2025 г. 12:39
Представитель китайской компании: Шуша становится все красивее по мере восстановления

Шуша - удивительно красивый город, который становится еще прекраснее с каждым днем благодаря масштабным восстановительным работам.

Как передает Report, об этом заявил заместитель гендиректора китайской компании DongFang Electronics Шитан Цао во время визита делегации в Карабах.

"Мы увидели в Карабахе разрушительные следы войны, дома, превращенные в руины. Но в то же время мы стали свидетелями очень быстрого продвижения восстановительных работ после войны. Во многих сферах, включая дороги, дома и энергетическую инфраструктуру, используются современные технологии. Это большое достижение президента и народа Азербайджана", - отметил Шитан Цао.

По словам гостя, за короткое время Центры цифрового управления в Физули, Гадруте и Шуше были оснащены самым современным оборудованием. Он также с удовлетворением подчеркнул гостеприимность местных жителей.

Представители DongFang Electronics посетили Физули, Гадрут и Шушу, чтобы ознакомиться с работой "Азеришыг" по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий. Гости побывали в мавзолее выдающегося азербайджанского поэта Молла Панаха Вагифа и крепости Шуша.

Напомним, что в рамках мероприятия COP29 в Баку "Азеришыг" провел переговоры с компанией DongFang Electronics с целью установления новых взаимосвязей и сотрудничества. В рамках продолжающегося партнерства руководство "Азеришыг" 5 декабря 2024 года совершила визит в город Яньтай (Китай), где расположена компания DongFang Electronics.

В продолжение сотрудничества делегация Dongfang Electronics Corporation 13 января прибыла в Азербайджан.

Компания DongFang Electronics обладает большим опытом в создании и управлении системами "Умных сетей" и успешно реализовала множество проектов в этом направлении во многих странах. Кроме того, компания специализируется на производстве солнечных панелей, систем хранения энергии и решений для управления через SCADA.

Фoто: Мухаммед Агаев

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Версия на английском языке ФотоShusha's beauty shines brighter with each passing day, Chinese company representative says
Версия на азербайджанском языке ФотоÇin şirkətinin rəsmisi: "Şuşa abadlıq işi aparıldıqca daha da gözəlləşir"

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