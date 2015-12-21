​Представитель исполнительной власти: Строительство TANAP продолжается, несмотря на резкие холода

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "Строительство Трансанатолийского трубопровода (TANAP), призванного обеспечить поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз", продолжается, несмотря на резкие холода".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал Али Ада, представитель исполнительной власти поселка Пасинлер турецкого города Эрзурум, где в настоящее время идет прокладка трубопровода.

Он отметил, что в строительстве участка Лот-1 TANAP протяженностью 375 км от границы Грузии до региона Эрзинджан принимают участие 1 500 турков и 55 иностранных работников, которые работают посменно и круглосуточно.

По словам представителя исполнительной власти, этот участок протяженностью 1 850 км имеет наиболее сложное географическое положение и климатические условия: "Нетрудно представить, каково работать на территории со сложным рельефом при -35 градусах. Однако, несмотря на это, работы продолжаются в ускоренном темпе. С прошлого месяца мы ускорили темп".

Напомним, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции. Он берет начало из села Тюркгёзю провинции Ардахан и пройдет через 20 областей, 67 поселков.

26 июня 2012 года в Стамбуле президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр (ныне президент) Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали межправительственное соглашение между двумя странами по Трансанатолийскому трубопроводу. 17 марта 2015 года в турецком Карсе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоялась церемония закладки фундамента TANAP.

Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд. кубометров в год, из которых 6 млрд. кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.

Доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%. На повестке дня стоит вопрос продажи 7%-ной части 58%-го пакета акций SOCAR в TANAP компании SOCAR Turkey.