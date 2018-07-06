Представитель Ирана в ОПЕК не исключает роста цены на нефть до $100 из-за действий Трампа

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Нефть в скором времени может достичь отметки $100 за баррель, если американский президент Дональд Трамп введет против Ирана санкции и ограничит его нефтяной экспорт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Reuters глава делегации Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебели.

"Ответственность за то, что потребители всего мира платят лишние деньги за нефть, особенно за бензин в США, целиком и полностью лежит на ваших плечах, господин Трамп. И скоро вы увидите нефть по $100", - заключил он.

Каземпур также сказал, что в конечном счете Трамп станет "заложником России и Саудовской Аравии, которые мало заинтересованы в низких ценах на нефть".