 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Представитель Ирана в ОПЕК не исключает роста цены на нефть до $100 из-за действий Трампа

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Нефть в скором времени может достичь отметки $100 за баррель, если американский президент Дональд Трамп введет против Ирана санкции и ограничит его нефтяной экспорт.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Reuters глава делегации Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебели.

    "Ответственность за то, что потребители всего мира платят лишние деньги за нефть, особенно за бензин в США, целиком и полностью лежит на ваших плечах, господин Трамп. И скоро вы увидите нефть по $100", - заключил он.

    Каземпур также сказал, что в конечном счете Трамп станет "заложником России и Саудовской Аравии, которые мало заинтересованы в низких ценах на нефть".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi