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    ​Представитель Евросоюза: Позиция ЕС по реализации проекта Южного газового коридора неизменна

    Eвропа и Азербайджан едины в вопросе реализации данного проекта

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "Позиция ЕС по реализации проекта Южного газового коридора неизменна". 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на конференции Общества Европа-Азербайджан в Брюсселе представитель Евросоюза Дирк Шубель.

    В ходе мероприятия Азербайджан и Евросоюз продемонстрировали единство в вопросе реализации данного проекта. Другой представитель Евросоюза Люк Пьер Девин отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Евросоюза: "Эта страна также играет большую роль из-за своего географического положения". 

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