​Представитель Евросоюза: Позиция ЕС по реализации проекта Южного газового коридора неизменна

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "Позиция ЕС по реализации проекта Южного газового коридора неизменна".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на конференции Общества Европа-Азербайджан в Брюсселе представитель Евросоюза Дирк Шубель.

В ходе мероприятия Азербайджан и Евросоюз продемонстрировали единство в вопросе реализации данного проекта. Другой представитель Евросоюза Люк Пьер Девин отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Евросоюза: "Эта страна также играет большую роль из-за своего географического положения".