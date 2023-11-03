Представитель Еврокомиссии: ЕС заполнил свои газовые хранилища почти на 100%

ЕС в преддверии нового зимнего сезона заполнил свои хранилища газа почти на 100%, ситуация лучше, чем в прошлом году.

ЕС в преддверии нового зимнего сезона заполнил свои хранилища газа почти на 100%, ситуация лучше, чем в прошлом году.

Как передает Report, об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

"В прошлом году страны-члены ЕС согласились на предложение Еврокомиссии по фиксации целей по заполнению хранилищ к зиме, чтобы обеспечить безопасность поставок. На сегодня газовые хранилища ЕС заполнены практически на 100%, благодаря всем принятым за последние 18 месяцев мерам, мы находимся в лучшей позиции перед предстоящей зимой, чем мы были в прошлом году", - сказал он.

Макфи добавил, что Евросоюз хранит порядка 3 млрд кубометров газа в хранилищах Украины.

Ранее страны ЕС взяли на себя обязательство заполнить к ноябрю свои подземные газовые хранилища минимум на 90%.