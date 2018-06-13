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    Представитель ЕС: Сомневающиеся в реализации ЮГК вчера пересмотрели свои позиции

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Претворение в жизнь проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) - счастливый момент как для Азербайджана, так и для Европейского Союза (ЕС)".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель главы представительства ЕС в Азербайджане Денис Даниилидис.

    По его словам, очередным шагом станет церемония открытия Трансадриатического трубопровода (TAP).

    Д.Даниилидис также выразил надежду на то, что Южный газовый коридор (ЮГК) будет своевременно завершен: "Сомневающиеся в реализации Южного газового коридора вчера вынуждены были пересмотреть свои позиции. Это стало сигналом для объединения усилий каждой из сторон во имя реализации данного проекта. Он объединяет Азербайджан и ЕС. Давайте стремиться увеличить число подобных проектов".

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