Представитель ЕС: Сомневающиеся в реализации ЮГК вчера пересмотрели свои позиции

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Претворение в жизнь проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) - счастливый момент как для Азербайджана, так и для Европейского Союза (ЕС)".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель главы представительства ЕС в Азербайджане Денис Даниилидис.

По его словам, очередным шагом станет церемония открытия Трансадриатического трубопровода (TAP).

Д.Даниилидис также выразил надежду на то, что Южный газовый коридор (ЮГК) будет своевременно завершен: "Сомневающиеся в реализации Южного газового коридора вчера вынуждены были пересмотреть свои позиции. Это стало сигналом для объединения усилий каждой из сторон во имя реализации данного проекта. Он объединяет Азербайджан и ЕС. Давайте стремиться увеличить число подобных проектов".