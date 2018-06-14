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    Представитель ЕС прокомментировал решение нового итальянского правительства по проекту ТАР

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Для нас существует контракт и если есть подписи, то имплементация контракта должна осуществляться.

    Об этом Report заявил заместитель главы представительства Европейского Союза в Азербайджане Денис Даниилидис, комментируя заявление министерства экологии Италии о том, что проект ТАР не является значимым для страны и что его надо пересмотреть.

    "Конечно, если новое итальянское правительство хочет пересмотреть конкретные точки этого контракта, для этого существуют юридические методы. Когда это будет, тогда посмотрим", - сказал дипломат.

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