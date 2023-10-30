Представитель ЕК: Рано оценивать решение Киева запретить транзит газа из России

Рано оценивать возможные последствия решения Украины не продлевать договор о транзите российского газа в Европу после 2024 года.

Рано оценивать возможные последствия решения Украины не продлевать договор о транзите российского газа в Европу после 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщил в ходе брифинга в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

По его словам, позиция ЕС заключается в диверсификации источников энергии, в частности, отказе от российских энергоресурсов и переходе к повышению энергоэффективности, снижении спроса, внедрении "зеленых" технологий.

"Наша позиция по-прежнему заключается в том, чтобы как можно скорее снизить зависимость от российского ископаемого топлива", - заключил он.

Ранее глава украинского "Нафтогаз" Алексей Чернышов заявил, что Киев не намерен продлевать договор о транзите.

"Соглашение действует до 31 декабря 2024 года.. Это достаточно отдаленная перспектива, чтобы попытаться предсказать ситуацию, которая сложится на тот момент", - сказал он.

"Газпром" и Украина в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому компания гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд - в последующие четыре. "Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через ГИС "Суджа" и "Сохрановка".

В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил. В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.

При этом транзитный договор предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 млн кубометров.