Представитель BP: Охрана труда - стратегический приоритет компании при операциях в Азербайджане

16:09

Нефтегазовый сектор в вопросе охраны труда предъявляет более высокие требования по сравнению с другими отраслями.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель службы охраны здоровья, труда и окружающей среды Сангачальского терминала компании BP Идрак Назаров на конференции "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места".

Он подчеркнул, что охрана труда является стратегическим приоритетом BP. По его словам, все процессы в компании организованы с обязательным соблюдением стандартов безопасности.

"В BP действует специальная система управления операциями, которая позволяет соответствовать как национальным, так и международным требованиям", - отметил Назаров.