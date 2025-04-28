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Представитель BP: Охрана труда - стратегический приоритет компании при операциях в Азербайджане

Представитель BP: Охрана труда - стратегический приоритет компании при операциях в Азербайджане 16:09
Энергетика
28 апреля 2025 г. 16:23
Представитель BP: Охрана труда - стратегический приоритет компании при операциях в Азербайджане

Нефтегазовый сектор в вопросе охраны труда предъявляет более высокие требования по сравнению с другими отраслями.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель службы охраны здоровья, труда и окружающей среды Сангачальского терминала компании BP Идрак Назаров на конференции "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места".

Он подчеркнул, что охрана труда является стратегическим приоритетом BP. По его словам, все процессы в компании организованы с обязательным соблюдением стандартов безопасности.

"В BP действует специальная система управления операциями, которая позволяет соответствовать как национальным, так и международным требованиям", - отметил Назаров.

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Версия на английском языке BP official highlights higher risks in oil and gas sector
Версия на азербайджанском языке BP rəsmisi: “Neft-qaz sektoru digər sahələrlə müqayisədə daha yüksək risk daşıyır”

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