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Председателем конференции ОПЕК в 2021 году будет Ангола

Председателем конференции ОПЕК в 2021 году будет Ангола Министр нефти и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Педру Азеведу выступит с приветственной речью на министерской встрече стран ОПЕК+ 4 января
Энергетика
29 декабря 2020 г. 20:22
Председателем конференции ОПЕК в 2021 году будет Ангола

Африканская Республика Ангола будет исполнять функции председателя конференции ОПЕК в 2021 году, сменив в этой роли Алжир, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В частности, министр нефти и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Педру Азеведу выступит с приветственной речью на министерской встрече стран ОПЕК+ 4 января 2021 года.

Ангола - относительно не крупный производитель нефти в ОПЕК. Средняя добыча нефти в стране составляет 1,37 млн баррелей в сутки (б/с), почти весь этот объем идет на экспорт.

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