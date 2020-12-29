Председателем конференции ОПЕК в 2021 году будет Ангола

Министр нефти и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Педру Азеведу выступит с приветственной речью на министерской встрече стран ОПЕК+ 4 января

Африканская Республика Ангола будет исполнять функции председателя конференции ОПЕК в 2021 году, сменив в этой роли Алжир, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В частности, министр нефти и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Педру Азеведу выступит с приветственной речью на министерской встрече стран ОПЕК+ 4 января 2021 года.

Ангола - относительно не крупный производитель нефти в ОПЕК. Средняя добыча нефти в стране составляет 1,37 млн баррелей в сутки (б/с), почти весь этот объем идет на экспорт.