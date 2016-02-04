​Председатель парламентского комитета Грузии: Мы не можем отказаться от азербайджанского газа ни при каких обстоятельствах - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день некоторые силы пытаются целенаправленно использовать газовый вопрос для того, чтобы нанести ущерб азербайджано-грузинским дружеским взаимоотношениям. Мы не должны позволять им этого". Об этом сказал в интервью Report председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Тамаз Мечиаури.

Он отметил, что спрос Грузии на природный газ и электроэнергию растет изо дня в день: "Нам недостаточно поставок голубого топлива из Азербайджана и тех объемов, что мы получаем в качестве компенсации за транзит российского газа в Армению. Хотя SOCAR поставляет в Грузию газ в больших объемах, этого недостаточно для удовлетворения спроса. Поэтому власти Грузии ищут пути для удовлетворения потребности страны в природном газе, ведут переговоры с различными странами, в том числе, российским "Газпромом". Россия хочет платить нам наличными за транзит российского газа, Грузия же взамен денег намерена получать больше газа в качестве компенсации. Ведутся переговоры, однако пока они ни к чему не привели".

Председатель комитета подчеркнул, что разветвление энергосистемы и ведение политики в этом направлении является внутренним делом каждой страны, в том числе и Грузии. Однако это не значит, что власти Грузии хотят испортить отношения с Азербайджаном: "Грузинское государство и правительство заинтересовано в еще большем укреплении связей с Азербайджаном. Азербайджан - наш стратегический партнер, в то же время, крупнейший поставщик газа. Мы не можем отказаться от азербайджанского газа ни при каких обстоятельствах. Мы также получаем электроэнергию из Азербайджана. Понадеявшись на Россию, мы можем вновь загнать себя в энергоблокаду. Никто не может гарантировать, что завтра Россия ради достижения своих целей вновь не перекроет подачу газа или электроэнергии. Мы хорошо понимаем, в каком положении мы тогда окажемся. Однако я сожалею, что некоторые силы пытаются использовать все это в своих целях и испортить отношения Азербайджана и Грузии. Я признаю, что и в правительстве Грузии есть люди, которые способствуют этому".

Тамаз Мечиаури также отметил, что переговоры Грузии с другими странами по энергетическим вопросам должны быть прозрачными: "До общественности необходимо доводить правильную информацию, чтобы не вызвать замешательства. Следует также учесть, что мы находимся на пороге выборов".

Председатель комитета также выразил отношение к новости об обнаружении в Южной Кахетии запасов газа в объеме 5,3 трлн. кубометров: "Этот вопрос еще не нашел подтверждения. Ранее также распространялась информация о запасах углеводородов, в частности, природного газа на территории Грузии. Однако в то время это не подтвердилось. Если это правда, то ситуация в регионе в корне изменится. В таком случае Грузия сама станет экспортером газа и будет играть роль на энергорынке. Однако это всего лишь предположения. Мы должны дождаться результатов поиска. В любом случае, мы не должны портить отношения с Азербайджаном".