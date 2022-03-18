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Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана

Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана Интервью агентству Report председателя Палаты экономического сотрудничества Азербайджан-Пакистан Хуррема Бхатти.
Энергетика
18 марта 2022 г. 16:05
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана

Интервью агентству Report председателя Палаты экономического сотрудничества Азербайджан-Пакистан Хуррема Бхатти.

- Как вы оцениваете нынешний уровень экономических связей между Азербайджаном и Пакистаном?

- Две братские страны - Пакистан и Азербайджан - имеют развитые экономические и политические связи. Отношения между странами находятся на очень высоком уровне, обе страны заинтересованы в расширении экономических связей. Мы хотим значительно увеличить торговлю между Азербайджаном и Пакистаном. Во время пандемии весь мир борется за сохранение торговых отношений. Мы верим, что между Пакистаном и Азербайджаном есть большой потенциал для поднятия экономических связей на уровень политических.

- Сколько пакистанских компаний действует в Азербайджане, сколько азербайджанских компаний работает в Пакистане? Какая работа должна быть проделана для дальнейшего развития экономических отношений между странами?

- Объем товарооборота между странами невелик. В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано около 2 тысяч пакистанских компаний. Однако число азербайджанских компаний, зарегистрированных в Пакистане, составляет 100. Одно из главных препятствий для расширения торговли связано с банковскими переводами. Азербайджанские банки не могут переводить деньги из Азербайджана в Пакистан. У нас были обсуждения по этому вопросу с различными банками нашей страны, включая государственный банк Пакистана, и мы намерены решить этот вопрос. Государственный банк Пакистана также попросил наше Министерство торговли пересмотреть санкции ООН и США в отношении использования иранского маршрута только в качестве транзита, поскольку этот маршрут очень короткий и дешевый. У нас есть граница с Ираном, и через пропускной пункт Тафтан грузы в иранскую Астару можно доставить за 3 часа по суше.

Как вам известно, между Азербайджаном и Турцией подписано соглашение о преференциальной торговле. Это дает странам ряд преимуществ в торговле. Ожидается подписание такого соглашения между Азербайджаном и Пакистаном. Президенты обеих стран взяли этот вопрос под контроль. Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана уже одобрили идею преференциального торгового соглашения. Мы стремимся подписать это соглашение в 2022 году. Соглашение позволит экспортировать ряд пакистанских товаров на азербайджанский рынок с применением низких таможенных тарифов. Эти льготы будут применяться к ограниченному количеству товаров.

- Какие работы проводятся в сфере нефтегазового сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном, к каким другим сферам есть интерес? И какие товары может экспортировать Пакистан в Азербайджан?

- Нефтегазовая отрасль одна из важнейших для нас, и в этом направлении у нас были встречи с представителями SOCAR. Мы также ведем дискуссии о возможности экспорта газа из Азербайджана в Пакистан. Мы также сделали предложение по сжиженному нефтяному газу (LPG). Одна из пакистанских компаний уже хочет инвестировать в LPG-объект в Азербайджане.

Наряду с этим, Палата экономического сотрудничества уже организовала встречу для обсуждения импорта полимеров в Пакистан. Мы уже ведем переговоры с некоторыми пакистанскими компаниями, которые импортируют полимеры из Саудовской Аравии и стран СНГ. SOCAR Polymer является крупным предприятием. Если мы подпишем контракт, будем импортировать полимерную продукцию из Азербайджана в больших объемах. В настоящее время импорт полимеров в Пакистан оценивается в 1 миллиард долларов США.

Также в аграрной сфере возможен экспорт в Пакистан помидоров, огурцов и других овощей, а также таких фруктов и ягод как алыча, белая вишня и пр. Кроме того, нас интересуют соки азербайджанского производства. Недавно мы отправили несколько образцов сока в Пакистан. Наряду с этим, Пакистан хочет получать хлопок (сырую продукцию) из Азербайджана, так как Пакистан имеет развитую текстильную промышленность. Это некоторые из основных направлений экспорта из Азербайджана в Пакистан.

Из Пакистана в Азербайджан может поставляться рис. Кроме того, Пакистан имеет развитую текстильную промышленность, и его продукция экспортируется в Азербайджан. В Пакистане действуют около 800 фармацевтических компаний. Мы хотим пригласить фармацевтическую делегацию в Азербайджан, чтобы связать их с коллегами в Азербайджане. Наша цель - увеличить объем фармацевтической торговли между странами.

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Версия на английском языке Pakistan wants to buy gas from Azerbaijan, says Khurram Bhatti 
Версия на азербайджанском языке Palatanın sədri: “Pakistan Azərbaycandan qaz almaq istəyir”

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