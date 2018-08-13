Председатель комитета Палаты Представителей США выразил поддержку проекту ТАР

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Председатель комитета Палаты Представителей США по разведке Девин Нуньес выразил поддержку строительству проекту Трансадриатического газопровода (ТАР).

Как сообщает Report со ссылкой на WashingtonExaminer, по его словам, "если США могут доставить больше СПГ в Западную Европу и если возможно будет доставить больше газа в Италию посредством ТАР, у нас будет два источника поставок газа в Европу".

По словам Нуньеса, снижение зависимости Восточной Европы от российского газа является "единственным способом", чтобы побороть Москву в широком конфликте между двумя суперсилами на мировой арене и в киберпространстве.