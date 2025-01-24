Председатель комитета: Энергоэффективность является одной из главных проблем

Энергоэффективность является одной из главных проблем современного мира и Азербайджан ведет активную работу для ее решения.

Энергоэффективность является одной из главных проблем современного мира и Азербайджан ведет активную работу для ее решения.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Садиг Гурбанов на сегодняшнем заседании возглавляемого им комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

"Мы несколько раз проводили обсуждения по этой теме. Планируем организовать круглый стол по этому вопросу", - сказал он.

Парламентарий отметил, что в план работы комитета на весеннюю сессию включены обсуждения по реализации решений, принятых на COP29. "Выделены финансы для достижения поставленных целей. Азербайджан продолжает вносить свой вклад в защиту окружающей среды. Мы также должны провести обсуждения по внесению изменений в соответствующие законы", - сказал он.