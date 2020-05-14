Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило оценку падения спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн баррелей в сутки - с 9,3 млн баррелей в сутки до 8,6 млн баррелей в сутки на фоне начала снятия ограничений на бизнес и на передвижение людей в мире из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, этой следует из майского отчета агентства.

МЭА считает, что постепенное ослабление ограничений на передвижение помогает восстановлению спроса. По оценкам агентства, к концу мая под теми или иными ограничениями из-за коронавируса будут находиться 2,8 млрд человек по всему миру против недавнего пика, который коснулся 4 млрд человек.

Согласно прогнозу, мировое предложение нефти в мае упадет на 12 млн баррелей в сутки в месячном выражении, до 88 млн баррелей в сутки, на фоне начала действия сделки ОПЕК+ и сокращения добычи нефти. Таким образом, предложение нефти в мире достигнет девятилетнего минимума.

"Поставки нефти из других стран, не входящих в сделку ОПЕК+, прежде всего, в США и Канаде, в апреле уже упали на 3 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем в начале года", - отмечают аналитики МЭА. В июне падение может достигнуть 4 млн баррелей в сутки с перспективой дальнейшего роста.

При этом, по оценке агентства, основное падение добычи в 2020 году испытают на себе США - оно составит 2,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом. Добыча нефти в Саудовской Аравии будет ниже на 0,9 млн баррелей в сутки. Такие показатели будут достигнуты при условии полного исполнения сделки по сокращению добычи нефти, а также если заявленные дополнительные сокращения коснутся только июня, резюмируют эксперты МЭА.