Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации

Руководитель «Российского международного ресурсного центра ESG», вице-президент Союза промышленников и предпринимателей РФ Игорь Юргенс в Баку озвучил идею создания в феврале-марте 2022 года Прикаспийского консультативного совета по ESG-трансформации.

Руководитель «Российского международного ресурсного центра ESG», вице-президент Союза промышленников и предпринимателей РФ Игорь Юргенс в Баку озвучил идею создания в феврале-марте 2022 года Прикаспийского консультативного совета по ESG-трансформации.

В беседе с Report он уточнил, что Совет будет функционировать в виде открытой дискуссионной экспертной платформы и объединит специалистов из РФ, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, то есть из тех стран, развитие которых во многом зависит от торговли углеводородами.

По словам Юргенса, "если реально получится нащупать общую платформу по ESG-трансформации, возможно даже отличающуюся от западной модели, и выстроить свои аргументы, то тогда мы сможем проще, с цифрами в руках вести консультации с ЕС, США и Китаем», которые пытаются втянуть РФ и ряд других стран СНГ в свою игру.

Он напомнил, что 60% внешнеторгового оборота РФ обеспечивают продажа нефти, газа и угля. Эти составляющие формируют 40% госбюджета РФ. В Азербайджане похожая ситуация.

«Мы с Азербайджаном имеем схожие позиции в отношении того, что нельзя идти на резкое сокращение добычи углеводородов (митигацию). Следует больше внимания уделять адаптации через большее улавливание парниковых газов, или их подавление путем сохранения лесов и высадки зеленых насаждений, улучшение технологий переработки отходов и т.п. Нельзя делать резкие сокращения в ТЭК, это чревато финансовыми проблемами для бюджетов, введением больших налогов, сокращением кадров и безработицей», — считает Юргенс.

По его оценкам, для снижения температуры воздуха на планете на 1,5 градуса к 2030 году, нужны суммарные инвестиции в 46 триллионов долларов (23 ВВП России), а их сложно найти.

«Невозможно с энергогигантов получить такие деньги даже за счет фискальных маневров. Они пока настроены и на максимизацию прибыли», — уверен Юргенс.

Но позитивным он считает то, что сейчас в мире пересматривается система управления — то есть идет процесс от капитализма акционеров к капитализму для всех заинтересованных сторон (stakeholder capitalism), что улучшает корпоративную ответственность, а также больше учитывает социальные проблемы.

В целом, по мнению Юргенса, любые заявленные ЕС сроки по углеродной нейтральности, энергопереходу не столь важны, как осуществление этой трансформацию без сильной нагрузки на население.

Л.Евграшина