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Предлагается проведение мониторинга газовых и электрических линий в Карабахе

Предлагается проведение мониторинга газовых и электрических линий в Карабахе Предлагается провести мониторинг принадлежащих производственному объединению "Азеригаз" Гонефтекомпании (SOCAR) и ОАО "Азерэнержи" газовых и электрических линий в Ханкенди, срок эксплуатации которых истек.
Энергетика
16 декабря 2022 г. 12:31
Предлагается проведение мониторинга газовых и электрических линий в Карабахе

Предлагается провести мониторинг принадлежащих производственному объединению "Азеригаз" Гонефтекомпании (SOCAR) и ОАО "Азерэнержи" газовых и электрических линий в Ханкенди, срок эксплуатации которых истек.

Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса выступил депутат Хикмет Бабаоглу.

"Это очень важный вопрос и, полагаю, должен быть одним из требований представителей гражданского общества. Потому что в результате ущерба, нанесенного армянами природе Азербайджана, в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах наши водные ресурсы сократились на 17%. Устаревшие газовые и электрические линии могут спровоцировать пожар. Поскольку только 14% территории Азербайджана покрыто лесами, пожар может привести к экологической катастрофе. Обе организации должны без промедления должны провести мониторинги", - отметил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağdakı qaz və elektrik xətlərinin monitorinq edilməsi təklif olunur

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