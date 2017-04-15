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    В связи с Пасхой цена на азербайджанскую нефть осталась стабильной

    Стоимость нефти марки Azeri LT CIF не изменилась и составила 56,44 доллара/баррель

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В связи с праздником православной христианской общины Пасхи вчера многие западные биржи не работали.

    Как сообщает Report, по этой причине стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке не изменилась и составила 56,44 доллара/баррель.

    Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 доллара), максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

    Отметим также, что очередной аукцион по продаже нефти состоится 18 апреля.

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