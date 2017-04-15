В связи с Пасхой цена на азербайджанскую нефть осталась стабильной

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В связи с праздником православной христианской общины Пасхи вчера многие западные биржи не работали.

Как сообщает Report, по этой причине стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке не изменилась и составила 56,44 доллара/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 доллара), максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

Отметим также, что очередной аукцион по продаже нефти состоится 18 апреля.