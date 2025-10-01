Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В России хотят увеличить импорт бензина из Беларуси и снять пошлины на поставки из ряда стран

    Энергетика
    • 01 октября, 2025
    • 15:24
    Вице-премьер России Александр Новак предложил нарастить в октябре поставки белорусского бензина в Россию до 300 тыс. тонн в месяц.

    Как передает Report, об этом сообщает российская газета "Коммерсант" со ссылкой на обращение Новака премьер-министру России Михаилу Мишустину.

    По информации издания, объем поставок белорусского топлива в сентябре оценивается в 45 тыс. тонн. Вице-премьер предложил увеличить его импорт за счет бесперебойной работы системы "Транснефть" и запуска давальческой переработки нефти (это услуга, при которой нефть передается владельцем (давальцем) перерабатывающему предприятию (исполнителю) по договору для производства нефтепродуктов).

    Мера предлагается для поддержки внутреннего топливного рынка в условиях падения производства и нехватки бензина в некоторых регионах.

    Среди других инициатив - разрешить на полгода использование монометиланилина, октаноповышающей присадки, запрещенной с 2016 года.

    Новак также предложил обнулить ввозные таможенные пошлины на импорт бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура.

