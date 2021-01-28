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В Кабмине обсудили существующие проблемы в газовом хозяйстве, даны поручения

В Кабмине обсудили существующие проблемы в газовом хозяйстве, даны поручения 28 января под руководством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось совещание в видеоформате, посвященное текущим проблемам в газовом хозяйстве республики, в том числе правилам эффективного и безопасного использования газа.
Энергетика
28 января 2021 г. 20:28
В Кабмине обсудили существующие проблемы в газовом хозяйстве, даны поручения

28 января под руководством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось совещание в видеоформате, посвященное текущим проблемам в газовом хозяйстве республики, в том числе правилам эффективного и безопасного использования газа.

Как сообщили Report в Кабинете министров, на заседании были обсуждены пути решения существующих проблем, даны соответствующие поручения.

В совещании приняли участие руководители Генеральной прокуратуры, Министерств энергетики, по чрезвычайным ситуациям, юстиции, финансов, экономики, а также Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, SOCAR и Производственного объединения “Азеригаз”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHökumət qaz təsərrüfatında mövcud problemləri müzakirə etdi, müvafiq tapşırıqlar verildi

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