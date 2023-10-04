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Правительство Нигера ввело запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа

Правительство Нигера ввело запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа Власти Нигера объявили о запрете на весь экспорт сжиженного нефтяного газа (СНГ) до дальнейшего распоряжения.
Энергетика
4 октября 2023 г. 11:03
Правительство Нигера ввело запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа

Власти Нигера объявили о запрете на весь экспорт сжиженного нефтяного газа (СНГ) до дальнейшего распоряжения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Ограничения введены для снабжения внутреннего рынка, однако экспорт может быть разрешен в случае возникновения избытка энергоносителя. Излишки СНГ ранее экспортировались в соседнюю Нигерию.

26 июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) по итогам саммита 30 июля ввело санкции против мятежных властей в Ниамее. В частности, было объявлено о закрытии границ с Нигером и введении запрета на авиасообщение. Кроме того, были прекращены все финансовые операции с республикой, заморожены государственные активы Нигера в центробанках стран ECOWAS.

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Версия на английском языке Niger bans exports of liquefied petroleum gas

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