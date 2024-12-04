Правительство Чехии одобрило выделение из госрезерва 330 тыс. т нефти из-за остановки "Дружбы"

Правительство Чехии одобрило возможность займа из госрезерва 330 тыс. тонн нефти в адрес НПЗ Litvinov из-за отключения нефтепровода "Дружба".

Правительство Чехии одобрило возможность займа из госрезерва 330 тыс. тонн нефти в адрес НПЗ Litvinov из-за отключения нефтепровода "Дружба".

Как передает Report, об этом написал Глава управления государственными резервами страны Павел Швагр в соцсети.

Уточняется, что поставка будет осуществляться только в том случае, если прокачка по "Дружбе" не восстановится в течение следующих нескольких дней.

"Мы отслеживаем ситуацию, обеспечение топливного рынка стабильно, и нет никаких причин для спекулятивного роста цен. Если будет необходимо, мы можем высвободить дополнительные резервы", - сообщил Швагр, добавив, что на текущий момент имеется запас нефти и нефтепродуктов на 86 дней.

Отметим, что НПЗ Litvinov, принадлежащий Orlen Unipetrol, находится в Чехии и его мощность составляет 5,4 млн т в год.

В среду утром Чехия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" по неустановленной причине. В "Транснефти" заявили, что по российской территории трубы нефть поставляется в штатном режиме. Нефтепровод "Дружба" начинается в России, далее идет в Беларусь и там расходится на северную и южную ветки. Южная ветка следует на территорию Украины, Словакии, откуда идут ответвления на Венгрию и Чехию.