Правительство Британии направило еще $1,65 млрд на подготовку строительства АЭC Sizewell С

Правительство Великобритании направило еще £1,3 млрд ($1,65 млрд) из предусмотренных бюджетом средств на подготовку к строительству третьей очереди АЭС Sizewell.

Правительство Великобритании направило еще £1,3 млрд ($1,65 млрд) из предусмотренных бюджетом средств на подготовку к строительству третьей очереди АЭС Sizewell.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении, распространенном министерством энергетической безопасности и углеродной нейтральности королевства.

В нем отмечается, что на сегодняшний день это самый крупный пакет финансирования проекта. Он предполагает подготовку транспортной и иной инфраструктуры в графстве Саффолк к началу масштабного строительства, которое в общей сложности потребует £20 млрд ($25,4 млрд).

Планируется, что после завершения проекта, который Великобритания осуществляет совместно с Францией, два реактора Sizewell С будут обеспечивать 7% потребностей Великобритании в электричестве. Мощность электростанции составит 3,2 ГВт. Британское правительство к 2050 году планирует в четыре раза увеличить объемы производства электроэнергии на АЭС страны, суммарная мощность которых должна достигнуть 24 ГВт. Предполагается, что это должно будет помочь королевству существенно укрепить свою энергетическую безопасность.

"Sizewell С внесет существенный вклад в возрождение ядерной энергетики нашей страны, обеспечивая чистой, произведенной в Великобритании энергией миллионы домов", - заявил заместитель министра энергобезопасности и углеродной нейтральности Эндрю Боуи.