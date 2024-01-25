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Правительство Болгарии одобрило проект соглашения с США по атомной энергетике

Правительство Болгарии одобрило проект соглашения с США по атомной энергетике Правительство Болгарии одобрило проект соглашения с США о сотрудничестве в строительстве на АЭС "Козлодуй" двух новых ядерных реакторов по американской технологии АР1000.
Энергетика
25 января 2024 г. 18:58
Правительство Болгарии одобрило проект соглашения с США по атомной энергетике

Правительство Болгарии одобрило проект соглашения с США о сотрудничестве в строительстве на АЭС "Козлодуй" двух новых ядерных реакторов по американской технологии АР1000.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Документ создаст условия для увеличения мощности на АЭС "Козлодуй" и реализации ядерной программы для гражданских целей в Болгарии на взаимовыгодных условиях с учетом интересов и целей двух государств", - говорится в сообщении.

Как сообщает правительственная пресс-служба, после одобрения Кабмина соглашение должно быть ратифицировано болгарским парламентом.

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