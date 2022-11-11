Правительство Австралии рассматривает введение "потолка цен" на газ

В правительстве Австралии рассматривают введение "потолка цен" на газ для стабилизации цен на энергоносители.

В правительстве Австралии рассматривают введение "потолка цен" на газ для стабилизации цен на энергоносители.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

"Мы знаем, что существуют среднесрочные решения проблемы, такие как увеличение поставок газа. Но также мы понимаем, что наш рынок испытывает определенное долгосрочное давление из-за глобального роста цен на энергоносители", - сказал он.

Альбанезе подчеркнул, что правительство ограничено в выборе мер помощи экономике: "Мы рассматриваем все разумные варианты, но существует ряд ограничений. У компаний есть контракты с другими странами, и мы не намерены мешать их выполнению".