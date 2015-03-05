Правительство РФ получило два обращения о поддержке от нефтяных компаний

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Президент "Роснефти" Игорь Сечин предложил изменить государственную программу поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на основе проектного финансирования, так, чтобы воспользоваться предоставляемыми в ее рамках ресурсами могли и компании из нефтегазовой сферы, сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Об этом президент нефтяной компании написал в письме вице-премьеру Игоря Шувалова. Вице-президент по связям с общественностью "Роснефти" Михаил Леонтьев отказался комментировать служебную переписку.

Источник РБК в аппарате правительства подтвердил факт получения письма: оно разослано по заинтересованным ведомствам для сбора ответов.

В соответствии с программой, утвержденной правительством в октябре 2014 года, ЦБ выделяет участвующим в ней банкам средства, которые те потом направляют на финансирование специально отобранных и одобренных межведомственной комиссией проектов.

При этом банки получают деньги от ЦБ под 9% годовых и передают их компаниям, реализующим инвестпроекты, не более чем под 11,5% (ключевая ставка ЦБ, исходя из которой рассчитывается "цена" кредитов, составляет сейчас 15%). Однако, по мнению Сечина, 11,5% годовых – это слишком много: коммерческие банки служат лишь посредниками между ЦБ и заемщиками, а потому цена кредитов, предоставляемых в рамках программы проектного финансирования, не должна превышать 10%.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в конце февраля направил письмо в правительство, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".

Нефтяная компания хочет обсудить поддержку ее проектов из ФНБ и за счет проектного финансирования. Основная причина, по которой "Газпром нефть" обращается за помощью, – проблемы в привлечении долгосрочного финансирования из-за санкций и ограниченность внутреннего рынка капитала. Общая стоимость проектов, которые требуют вложений, – 198 млрд. руб.

Эти деньги компания рассчитывает получить из ФНБ – два из перечисленных проектов отвечают требованиям для данного вида финансирования. Речь идет о двух месторождениях нефти – Мессояхском и Куюмбинском, на их освоение требуется привлечь 147,52 млрд. руб. Еще один инструмент господдержки – изменение критериев проектного финансирования по льготным ставкам ЦБ, пишет Дюков. У "Газпром нефти" на 2015–2017 годы запланированы проекты на 51 млрд. руб. – все они подходят под требования программы.

Поэтому компания, как и "Роснефть", предлагает повысить лимит, действующий по программе.

Представитель Аркадия Дворковича Алия Самигуллина сообщила РБК, что письмо от главы "Газпром нефти" поступило к ее шефу только в четверг. "Документ должен быть рассмотрен профильным департаментом правительства, возможно, также уйдет в Минэнерго", – говорит она, передает Report.