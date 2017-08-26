Гобустан. 26 августа. REPORT.AZ/ Правительство Китая выделило Азербайджану грант на 3 млн. долларов для альтернативной энергии.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель директора Государственного агентства по альтернативным и восстанавливаемым источникам энергии Джамиль Меликов.

По его словам, на эту сумму будет приобретено около 300 единиц спецоборудования: "Согласно достигнутому соглашению, правительство Китая в рамках технической помощи выделит оборудования для установки в частных домах станций альтернативной энергии. Мы надеемся, что это оборудование будет приобретено в начале следующего года".

Дж.Меликов отметил, что оборудование будет использовано в рамках проекта "Один дом, одна станция".