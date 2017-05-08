Правительство Азербайджана и Азиатский банк развития подписали договор о выделении кредита на проект "Шахдениз"

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В рамках 50-го Ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР), состоявшегося 6-8 мая в Йокогаме (Япония), Азербайджан, ЗАО “Южный газовый коридор”(ЮГК) и АБР подписали договор о выделении кредита в размере 500 млн долларов на проект разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

Как сообщает Report, договор подписан гендиректором ЮГК Афганом Исаевым и гендиректором департамента операций в частном секторе АБР Майклом Барроу, гарантийное соглашение по кредитному договору подписали от имени государства Азербайджан министр финансов Самир Шарифов и вице-президент АБР Дивакар Гупта.

Напомним, что Совет управляющих АБР 7 декабря 2016 года принял решение о выделении кредита на 500 млн долларов сроком на 15 лет на финансирование доли участия ЮКГ в проекте разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз", а также предоставлении гарантий по синдицированному кредиту на 526 млн долларов сроком на 15 лет.

Членами АБР, основанного в 1966 году, являются 67 стран. Азербайджан получил членство в АБР 22 декабря 1999 года. 48-е заседание Совета управляющих банка проходило в Азербайджане в 2015 году.

Министр финансов Самир Шарифов отметил, что проект, помимо стран-участниц, поддерживается АБР, Всемирным банком, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и другими международными финансовыми институтами. Это является хорошим примером доверия и уверенности в проекте Южный газовый коридор, реализуемым под руководством и инициативе Азербайджана, в мировом масштабе. Не случайно, президент Ильхам Алиев, подчеркнув важность проекта для энергетической безопасности не только нашей страны, но и Европы и региона, отметил, что Азербайджан является движущей силой в реализации этого проекта.

Генеральный директор ЮКГ Афган Исаев добавил, что проект Южный газовый коридор будет способствовать развитию экономики Азербайджана, и дал информацию о работе, проделанной в этом направлении: “До сегодняшнего дня на проект потрачено 6,6 млрд долларов или 53% средств из требуемых 12,4 млрд долларов. Из них 799,3 млн долларов инвестировано с начала текущего года по сегодняшний день. В рамках проекта выполнено 92,0% работ по второму этапу разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" (по добыче первого газа), 83,8% работ по проекту расширения Южно-Кавказского трубопровода, 69,0% работ по TANAP, 40,3% по TAP. Строительные работы успешно продолжаются”.

Отметим, что целью проекта Южный газовый коридор являются поставки газа, добываемого в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз", по расширенному Южно-Кавказскому трубопроводу, TANAP и TAP в Турцию и Южную Европу.

ЗАО “Южный газовый коридор” создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года. 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% акций – ЗАО, принадлежащим SOCAR.