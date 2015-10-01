​Правительство Албании выделило для TAP новые территории

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ На вчерашнем заседании Кабинета министров Албании принято решение о выделении новых территорий под реализацию проекта Трансадриатического трубопровода (TAP). Как сообщает Report со ссылкой на Албанское телеграфное агентство, с этой целью для Trans Adriatik Piepeline AG выделено 50 867 кв. м земли.

Заместитель министра сельского хозяйства Албании по вопросам развития сельхозугодий и водного хозяйства Албан Заси отметил, что эти земли освобождаются от уплаты пошлин.

Недвижимое и другое имущество на выделенных территориях в Тиране, Элбасане, Корче, Кукеси, Леже и Влере будет охранять военная полиция.

Отметим, что трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа с месторождения "Шахдениз-2" в Европу. На территории Кипой у турецко-греческой границы он будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в конце 2019 - начале 2020 года. BP, SOCAR и Statoil контролируют по 20% акций TAP, Fluxys- 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.