Пожар на платформе №19 месторождения “Гюнешли” потушен - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Пожар, начавшийся вчера на скважине №71 платформы №19 мелководной части месторождения “Гюнешли”, потушен.

Как сообщает Report, в распространенном сегодня совместном заявлении министерства по чрезвычайным ситуациям и Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), 26 сентября в ходе ремонтных работ на скважине №71 платформы №19 месторождения “Гюнешли” нефтегазодобывающего управления “28 мая” ПО “Азнефть” произошла утечка газа с переходом в открытый газовый фонтан. Примерно в 18:00 во время работ, связанных с устранением газового фонтана, произошло мгновенное воспламенение и начался пожар. Находившиеся на платформе 69 человек были незамедлительно эвакуированы пожарными-спасателями Государственной противопожарной службы на корабле "Вихрь-5".

Пожар потушен в утренние часы в результате совместных усилий министерства по чрезвычайным ситуациям и других ответственных структур под руководством президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и с участием заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Этибара Мирзоева и начальника Государственной противопожарной службы генерал-майора внутренней службы Физули Асадова. Утечка газа устранена.

09:48

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Пожар, начавшийся вчера на скважине №71 платформы №19 мелководной части месторождения “Гюнешли”, потушен.

По полученной Report информации, пожар удалось потушить в утренние часы.

Отметим, что, по информации Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), 26 сентября в ходе ремонтных работ на скважине №71 платформы №19 месторождения “Гюнешли” нефтегазодобывающего управления “28 мая” ПО “Азнефть” произошла утечка газа с переходом в открытый газовый фонтан.

Во вчерашнем совместном заявлении МЧС и SOCAR отмечается, что примерно в 18:00 во время работ, связанных с устранением газового фонтана, произошло мгновенное воспламенение и начался пожар. Находившиеся на платформе 69 человек были незамедлительно эвакуированы пожарными-спасателями Государственной противопожарной службы на корабле "Вихрь-5".