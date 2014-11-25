Потребность Европы в газе к 2030 году достигнет 610 млрд. кубометров

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял участие на прошедшем в Стамбуле (Турция) VI Саммите Атлантического совета на тему "Энергия и экономика".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, выступивший на сессии "Критические источники энергоснабжения и потребности в XXI веке" Р.Абдуллаев отметил, что Азербайджан, экономика которого развивается ускоренными темпами, превратился в одного из стран-лидеров региона с политической и экономической точки зрения. Президент SOCAR отметил, что энергосектор Азербайджана за прошедшие 20 лет с момента подписания "Контракта века" добился больших успехов. Наряду с этим, страна превратилась в важного экспортера нефти и в настоящее время находится в центре внимания мира и своими крупными газовыми проектами.

Коснувшись дальнейших перспектив Южного газового коридора, Р.Абдуллаев отметил, что с помощью этого проекта Европа обеспечит себя устойчивым и альтернативным энергоснабжением, что внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности континента. Предположительно, в 2030 году потребность Европы в природном газе вырастет до 610 млрд. кубометров, а ежегодный экспорт "голубого топлива" - до 400 млрд. кубометров, что также увеличивает важность Южного газового коридора.

Затронув осуществляемый Азербайджаном и Турцией проект TANAP, как составную часть Южного газового коридора, президент SOCAR отметил, что для достижения Турцией своих запланированных на 2023 год целей, до указанного срока в развитие энергетического сектора необходимо вложить 100-120 млрд. долларов США. Инвестиции в TANAP, оцениваемые в 10-12 млрд. долларов, обеспечат 10% инвестиционных потребностей энергосектора Турции.

"Мы думаем, что если к инвестициям SOCAR в Турции мы добавим проект TANAP, то запланированными нами вложениями в размере 20 млрд. долларов мы сможем возместить 20% данной потребности. Это является показателем того, что президент Азербайджана Ильхам Алиев придает важное значение дружественному и стратегическому сотрудничеству с Турцией и показывает, что мы всегда видим эту страну рядом с нами", - добавил Р.Абдуллаев.

Р.Абдуллаев также коснулся проекта Трансадриатический трубопровод (TAP), являющегося последним звеном Южного газового коридора. Было отмечено, что по данному трубопроводу, который будет пролегать от турецко-греческой границы и проходить через территории Албании и Италии, планируется транспортировка поставляемого по TANAP азербайджанского газа в Европу.

В заключении своего выступления Р.Абдуллаев отметил, что SOCAR и впредь будет поддерживать обеспечение энергобезопасности в мире и приложит все силы для развития региона и повышения регионального и глобального сотрудничества. Отметим, что на саммите участвовали также вице-президент США Джо Байден и премьер-министр Турции Ахмед Давудоглу.