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Потребление газа во Франции снизилось на 10,5% по сравнению с 2018 годом

Потребление газа во Франции снизилось на 10,5% по сравнению с 2018 годом Потребление газа во Франции с августа по начало декабря этого года снизилось на 10,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Энергетика
15 декабря 2022 г. 05:03
Потребление газа во Франции снизилось на 10,5% по сравнению с 2018 годом

Потребление газа во Франции с августа по начало декабря этого года снизилось на 10,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает французский оператор GRTgaz.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля этого года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Изначально в отчете GRTgaz говорится о снижении на 12,4%, однако авторы статьи указывают также на некие "климатические эффекты", с учетом которых итоговый спад потребления оценивается на уровне 10,5%.

Заметнее всего снижение было на нефтеперерабатывающих предприятиях (-33%), в химической промышленности (-25%), металлургии (-27%) и промышленности, связанной с транспортом (-22,1%). Также на 14,1% меньше газа использовали потребители, подключенные к газораспределительной сети.

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