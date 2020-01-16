​Потребление газа в Азербайджане выросло на 8,7%

В 2019 году общее внутреннее потребление природного газа в Азербайджане, без учета технических затрат и потерь, составило 11,5 млрд кубометров.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании за 2019 год.

Внутреннее потребление природного газа увеличилось порядка на 918 млн кубометров или на 8,7% по сравнению с 2018 годом (10,6 млрд кубометров).

Прирост связан, в основном, с увеличением производства в нефтехимической промышленности, в частности, с запуском заводов SOCAR по производству карбамида и метанола, которые используют природный газ в качестве сырья. В результате расширения инфраструктуры природного газа в стране уровень потребления газа населением также увеличился примерно на 8,5%.