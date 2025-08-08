Потребление электроэнергии в Азербайджане достигло рекордного уровня

10:49

Потребность в электроэнергии в Азербайджане 6 августа в 15:00 достигла рекордных 4 871 МВт/ч.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерэнержи", суточное потребление электроэнергии в стране также увеличилось и составило около 100 млн кВт/ч.

"Стремительный рост потребления объясняется не только жаркой погодой, духотой и интенсивной работой систем охлаждения и развлекательных центров. Основной причиной является непрерывное и динамичное развитие экономики страны, промышленности, жилого строительства и всех секторов в целом", - говорится в сообщении.

Для сравнения, в летний период 2018 года при температуре воздуха 40-42° пиковая потребность составляла 3 625 МВт. За последние семь лет этот показатель вырос более чем на 1 200 МВт.

Отмечается, что в ответ на растущие нагрузки и по поручению главы государства, "Азерэнержи" создало дополнительные генерирующие мощности и подстанции, внедрило современные системы SCADA, релейной защиты, противоаварийной автоматики и регулирования частоты, а также обновило системы компенсации реактивной мощности.

"В настоящее время компания способна не только обеспечивать электроэнергией все потребности страны, но и производить больше, чем требуется", - говорится в информации.