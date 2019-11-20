​Потребление дизтоплива и бензина в Азербайджане увеличилось на 9%

В январе-сентябре 2019 года в Азербайджане потреблено 1 039,1 тыс. тонн дизтоплива, 1 004,8 тыс. тонн автомобильного бензина.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, потребление как дизтоплива, так и автобензина увеличилось на 9,2% в годовом сравнении.

За отчетный период потреблено 296,2 тыс. тонн керосина для авиации и прочих целей, 196,3 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 175 тыс. тонн нефтяного битума, 136,2 тыс. тонн сжиженного газа, 39,2 тыс. тонн смазочных масел.

Потребление бензина для нефтехимии увеличилось на 15%, керосина - на 2%, сжиженного газа - 7,2%, нефтяного битума сократилось на 25,8%, смазочных масел - на 14,4%.