Потребление большинства нефтепродуктов в Азербайджане увеличилось

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2018 года в Азербайджане потреблено 951,6 тыс. тонн дизтоплива, 920,5 тыс. тонн автомобильного бензина.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, потребление дизтоплива увеличилось на 1,5%, автобензина сократилось на 5%.

За отчетный период потреблено 290,3 тыс. тонн керосина для авиации и прочих целей, 236 тыс. тонн нефтяного битума 170,7 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 127 тыс. тонн сжиженного газа, 45,8 тыс. тонн смазочных масел.

Потребление керосина увеличилось на 23,4%, бензина для нефтехимии – на 39,7%, нефтяного битума – на 52,4%, сжиженного газа - 40,6%, смазочных масел - 49,7%.