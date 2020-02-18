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Потребление автобензина в Азербайджане возросло

​Потребление автобензина в Азербайджане возросло
© Pexels.com

В 2019 году в Азербайджане потреблено 1 378,9 тыс. тонн дизтоплива, 1,360 млн тонн автомобильного бензина.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, потребление дизтоплива увеличилось на 6,1%, автобензина – 4,9%.

За отчетный период потреблено 386,4 тыс. тонн керосина для авиации и прочих целей, 242,3 тыс. тонн нефтяного битума, 233,5 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 171,8 тыс. тонн сжиженного газа, 54,9 тыс. тонн смазочных масел.

Потребление бензина для нефтехимической отрасли возросло на 16%, сжиженного газа – 11,3%, смазочных масел - 13,4%, керосина для авиации и прочих целей сократилось на 2,1%, нефтяного битума – 14,4%.

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