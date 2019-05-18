Потребление автобензина увеличилось на 7,3%

В январе-марте 2019 года в Азербайджане потреблено 340,8 тыс. тонн дизтоплива, 309,9 тыс. тонн автомобильного бензина.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, потребление дизтоплива увеличилось на 5,5%, автобензина – 7,3%.

За отчетный период потреблено 88,7 тыс. тонн керосина для авиации и прочих целей, 81 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 37,9 тыс. тонн сжиженного газа, 25,4 тыс. тонн нефтяного битума, 12,4 тыс. тонн смазочных масел.

Потребление керосина для авиации и прочих целей сократилось на 9,1%, бензина для нефтехимии – 52%, сжиженного газа – 16,6%, нефтяного битума – 29,1%, смазочных масел - 25,3%.