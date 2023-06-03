Потоки сжиженного природного газа в Европу достигли исторического максимума

По итогам мая текущего года европейские страны импортировали рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ).

По итогам мая текущего года европейские страны импортировали рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report со ссылкой на российские источники, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Речь идет об импорте более 12 млрд кубометров данного вида топлива, с января регион получил в общей сложности 56,2 млрд кубов.

Предыдущий максимум был достигнут в апреле 2023 года. Таким образом, уже второй месяц подряд европейские страны импортируют рекордные объемы сжиженного природного газа. При этом с января текущего года государства ЕС закупили на 7% больше данного вида топлива, чем за аналогичный период 2022 года.