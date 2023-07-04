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Потери "КазМунайГаза" из-за аварии на атомном энергокомбинате составили 10 тыс. тонн нефти

Потери "КазМунайГаза" из-за аварии на атомном энергокомбинате составили 10 тыс. тонн нефти Добыча нефти на месторождениях в Западном Казахстане приостановлена из-за блэкаута.
Энергетика
4 июля 2023 г. 11:30
Потери КазМунайГаза из-за аварии на атомном энергокомбинате составили 10 тыс. тонн нефти

Добыча нефти на месторождениях в Западном Казахстане приостановлена из-за блэкаута.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в компании "КазМунайГаз".

"В связи с отключением энергоблока на Мангистауском атомном энергокомбинате (МАЭК) частично, либо полностью, приостановлена добыча нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Эмбамунайгаз" в Мангистауской и Атырауской областях", - говорится в сообщении компании.

Работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии.

Как заявил зампредседателя правления "КазМунайГаз" Даулетжан Хасанов, потери компании за минувшие сутки из-за сбоя в подаче электроэнергии составили 10 тыс. тонн.

"Аварийная остановка энергоблока ТОО "МАЭК" повлекла вчера за собой частичную, либо полную остановку на предприятиях КМГ. Потери по добыче за прошлые сутки составили порядка 10 тыс. тонн", - сказал он в ходе заседания правительства.

Отметим, что вчера в 18.23 на тепловой электростанции ТОО "МАЭК-Казатомпром" в Мангистауской области аварийно отключился энергоблок №1, который нес нагрузку 130 мегаватт.

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