Минск оценил стоимость вышедшего из строя оборудования на НПЗ в Мозыре

Стоимость оборудования на Мозырском НПЗ, вышедшего из строя из-за загрязненной нефти, составляет около 30 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на агентство БелТА, об этом в пятницу заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.

По его данным, итоговая сумма потерь из-за некачественной нефти пока не известна. Как отметил Ляшенко, "химический процесс попавшего хлора таков, что истончение труб, которое уже произошло, и повреждение катализаторов еще будут выплывать". Вице-премьер Беларуси добавил, что ожидает получить более полную информацию к августу во время капремонта НПЗ.

Ранее стало известно, что Беларусь намерена добиваться компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной российской нефти, попавшей в нефтепровод "Дружба". Ляшенко уточнил, что прямые потери от некачественной нефти связаны с "выходом из строя оборудования".

Также, по его словам, белорусская сторона подняла вопрос компенсации косвенных потерь. Ляшенко пояснил, что речь идет о недополученной выручке от транзита нефти, а также недополучаемой выручки от собственного экспорта. "Эта часть вопросов еще будет обсуждаться нами с российской стороной, вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил создать рабочую группу из экономистов, технологов, которые это оцифруют", - сказал он. В дальнейшем, заявил вице-премьер, эти вопросы будут отрабатываться вице-премьерами или на более высоком уровне.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - понесли убытки. "Нафтан" по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут-Полоцк. Мозырский НПЗ сейчас работает на нормальной загрузке. Ранее недополученная в апреле выручка от реализации нефтепродуктов из-за ситуации с некачественной российской нефтью оценивалась в сумме около 100 млн долларов, общий ущерб от поступления некондиционной нефти еще будет подсчитан.

