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Потенциал "зеленой" энергетики Карабаха и Восточного Зангезура превысит 1 тыс. МВт

Потенциал "зеленой" энергетики Карабаха и Восточного Зангезура превысит 1 тыс. МВт Потенциал "зеленой" энергетики Карабаха и Восточного Зангезура превысит 1 тыс. МВт
Энергетика
30 мая 2025 г. 15:58
Потенциал зеленой энергетики Карабаха и Восточного Зангезура превысит 1 тыс. МВт

В Карабахе и Восточном Зангезуре реализуются крупные проекты в сфере возобновляемой энергетики, общий потенциал которых превышает 1 000 мегаватт.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил советник председателя "Азерэнержи" Вугар Алиев на заседании рабочей группы по вопросам энергоснабжения.

По его словам, в Джебраиле строится подстанция для подключения к энергосистеме солнечной электростанции мощностью 240 МВт. Также компания Nobel Energy приступила к возведению еще одной СЭС на 100 МВт.

Алиев отметил, что в регионе планируется реализация солнечных проектов мощностью 300–400 МВт и гидроэнергетических объектов общей мощностью до 500 МВт. "Общий потенциал "зеленой энергии" региона, включая гидроэлектростанции Худаферинская и Гыз Галасы, оценивается более чем в 1 000 МВт", - подчеркнул он.

По словам представителя "Азерэнержи", к 2040 году потребности региона в электроэнергии могут быть полностью обеспечены за счет возобновляемых источников.

Он добавил, что в настоящее время ведется работа по строительству шести новых ГЭС, включая модернизацию Сарсангской станции, где из проектных 50 МВт сейчас вырабатывается 5–6 МВт. Остальные станции возводятся на горных реках Мухтарчай и Охчучай.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals green energy potential of Karabakh and Eastern Zangazur
Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun “yaşıl enerji” potensialı açıqlanıb

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