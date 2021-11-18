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Эксперт: Выгода сотрудничества с Азербайджаном по поставкам газа очевидна

Эксперт: Выгода сотрудничества с Азербайджаном по поставкам газа очевидна Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в газовой сфере.
Энергетика
18 ноября 2021 г. 13:38
Эксперт: Выгода сотрудничества с Азербайджаном по поставкам газа очевидна

Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в газовой сфере.

Об этом Report заявил вице-президент по международным делам Управления по регулированию энергетики и коммунального хозяйства Венгрии Пал Сагвари.

"Азербайджан является экспортером энергоносителей, а страны Вышеградской группы, куда входят Венгрия, Польша, Чехия, Словакия - являются импортерами энергоносителей и зависят от внешних источников. Потенциал сотрудничества с Азербайджаном вполне очевиден, мы заинтересованы в партнерстве в газовой сфере в будущем",- заявил он.

Он отметил, что в настоящее время завершено строительство Южного газового коридора, он уже введен в эксплуатацию и поставляет газ в Европу. "Еще одно звено - это греко-болгарский газопровод IGB. Этот интерконнектор будет готов к следующему году. Это позволит физически доставлять каспийский газ и в Прибалтику. Я думаю, это историческое достижение для Центральной Европы и Азербайджана", - заявил он. И добавил, что это важно и для Венгрии, которая все больше зависит от газа, поставляемого в основном с востока, из России.

По словам эксперта, сегодня все стараются закупать энергоносители не только из одного источника, а и у других потенциальных поставщиков. Азербайджан - отличный кандидат на роль одного из потенциальных новых поставщиков.

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