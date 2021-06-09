Поступления в бюджет от месторождения АЧГ превысили прогноз на 2%

В 2020 году объем добычи на месторождении “Азери-Чираг-Гюнешли”, расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, составил 174,6 млн баррелей или 100% к прогнозу, предусмотренному в бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в объеме 174,6 млн баррелей.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты об исполнении бюджета Нефтяного фонда на 2020 год.

Согласно информации, в стоимостном выражении от продажи прибыльной нефти с АЧГ поступило 3 млрд 522,7 млн долларов США. Это на 2% больше, чем предусмотрено в бюджете.

Напомним, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).