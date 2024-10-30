Поступления в бюджет Казахстана в 2025г за счет расширения месторождения Тенгиз могут составить $2,8 млрд

Правительство Казахстана планирует компенсировать снижение доходов республиканского бюджета в 2025 году, в частности, за счет проекта увеличения добычи на месторождении Тенгиз.

Правительство Казахстана планирует компенсировать снижение доходов республиканского бюджета в 2025 году, в частности, за счет проекта увеличения добычи на месторождении Тенгиз.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан", об этом сообщил министр финансов Мади Такиев.

"Несмотря на снижение прогнозов по доходам на 2025 год на 3% по сравнению с текущим годом, мы ожидаем увеличения с фактом текущего года на 3 трлн тенге. Это будет достигнуто, в первую очередь, благодаря росту экономики, в том числе за счет ТШО ("Тенгизшевройл" - оператор месторождения Тенгиз), за счет проекта будущего расширения (месторождения Тенгиз) мы ожидаем 1,4 трлн тенге [2,8 млрд долларов]", — отметил Такиев в парламенте.

Проекты будущего расширения добычи и управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД) на месторождении Тенгиз позволят увеличить добычу на 12 млн тонн в год. Проекты изначально планировалось завершить в конце 2022 года, но из-за отставаний работ от графика сроки были скорректированы, а стоимость проектов выросла с 45,2 млрд долларов до 46,7 млрд долларов.

В конце апреля 2024 года "Тенгизшевройл" запустил в работу объекты ПУУД. Второй проект - ПБР планируется завершить ко II кварталу 2025 года.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (доля участия 50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).